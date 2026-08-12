Panamá Nacionales -  12 de agosto de 2026 - 17:02

Migración niega ingreso a colombiano por presunta vinculación con el Tren de Aragua

El Servicio Nacional de Migración detalló que la vinculación con el Tren de Aragua y La Inmaculada fue manifestada por el propio extranjero.

Migración niega ingreso a colombiano.

Migración niega ingreso a colombiano.

Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Servicio Nacional de Migración negaron el ingreso al Aeropuerto Internacional de Tocumen a un pasajero de nacionalidad colombiana, tras confirmarse su vinculación con las estructuras criminales Tren de Aragua y La Inmaculada.

La entidad detalló que la vinculación con estos grupos fue manifestada por el propio extranjero, quien arribó a Panamá con el argumento de viajar por turismo.

Durante la entrevista de control surgieron señales de alerta: explicó haber solicitado previamente refugio por amenazas del grupo La Inmaculada. Además, portaba símbolos asociados a organizaciones delictivas.

Con fundamento en el artículo 50 del Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008, por existir motivos fundados de afectación a la seguridad y al orden público, se le negó el ingreso y fue devuelto a su país de origen.

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