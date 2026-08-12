Apagón afecta a unos 26 mil clientes en Colón por incidencia en el sistema eléctrico.

Este miércoles 12 de agosto, ENSA informó a sus nuestros clientes y a la comunidad en general que, debido a una incidencia registrada en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), se mantiene una interrupción del suministro eléctrico que afecta a aproximadamente 26 000 clientes en la provincia de Colón.
"Lamentamos los inconvenientes que esta situación, ajena a nuestra operación de distribución, pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de nuestros clientes mientras se trabaja para recuperar el servicio", dijo la empresa.
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