PASE-U 2026: estas son las fechas y requisitos para retirar la tarjeta en Colón

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizará del 11 al 22 de agosto de 2026 la entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Colón.

Durante esta jornada, la institución entregará un total de 35,582 tarjetas , que permitirán el cobro del beneficio correspondiente a 56,467 estudiantes .

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El desembolso asociado a esta jornada asciende a B/.6,254,700.00.

¿Cuándo entregará el IFARHU las tarjetas del PASE-U en Colón?

La entrega de las tarjetas se desarrollará:

Del 11 al 22 de agosto de 2026.

Los acudientes deberán revisar previamente el cronograma oficial publicado por el IFARHU para conocer la fecha y el centro de entrega que les corresponde.

La atención se brindará en horario de:

7:00 a.m. a 12:00 p.m.

El @IFARHU realizará del 11 al 22 de agosto la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U en la provincia de Colón.



La institución informó que durante esta jornada se entregarán 35,582 tarjetas que permitirán el cobro del beneficio a 56,467 estudiantes, con un desembolso… pic.twitter.com/hh1SGfLSZw — Telemetro Reporta (@TReporta) August 9, 2026

¿Qué debe llevar el acudiente para retirar la tarjeta?

Para realizar el trámite, el acudiente deberá presentarse en el centro asignado con:

Cédula de identidad personal vigente.

La aplicación Punch by Caja de Ahorros previamente descargada en su dispositivo móvil.

El IFARHU indicó que la aplicación será validada durante el proceso de entrega de la tarjeta, con el propósito de agilizar el trámite.

Por esta razón, se recomienda descargar la aplicación antes de acudir al centro correspondiente.