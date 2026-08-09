Panamá Nacionales -  9 de agosto de 2026 - 13:43

Participante de Carrera Caminata a Todo Pulmón recibe atención médica en la Cinta Costera

Un participante de la Carrera Caminata a Todo Pulmón recibió atención médica tras presentar una alteración asociada a diabetes descompensada.

Participante de Carrera Caminata a Todo Pulmón recibe atención médica 

Participante de Carrera Caminata a Todo Pulmón recibe atención médica 

X/Celayda Castillo Godoy
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un participante de la Carrera Caminata a Todo Pulmón, realizada en la Cinta Costera 3, recibió atención médica luego de presentar una alteración en su estado de salud asociada a una diabetes descompensada, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

La situación se registró durante el desarrollo de la actividad y fue atendida de manera inmediata por personal del Minsa y paramédicos que se encontraban en el lugar.

Participante recibe atención médica en Carrera a Todo Pulmón

La atención oportuna permitió que el participante recibiera la asistencia necesaria ante la alteración de su condición de salud.

El Minsa recordó la importancia de tomar medidas de prevención y contar con las condiciones adecuadas de salud antes de realizar actividades físicas, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

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