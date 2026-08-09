Participante de Carrera Caminata a Todo Pulmón recibe atención médica en la Cinta Costera

Un participante de la Carrera Caminata a Todo Pulmón, realizada en la Cinta Costera 3, recibió atención médica luego de presentar una alteración en su estado de salud asociada a una diabetes descompensada, informó el Ministerio de Salud (Minsa).
Participante recibe atención médica en Carrera a Todo Pulmón
La atención oportuna permitió que el participante recibiera la asistencia necesaria ante la alteración de su condición de salud.
El Minsa recordó la importancia de tomar medidas de prevención y contar con las condiciones adecuadas de salud antes de realizar actividades físicas, especialmente en personas con enfermedades crónicas.