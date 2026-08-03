¿Por qué Ariana Grande anunció una pausa en su carrera pública?

rLa cantante estadounidense Ariana Grande anunció que hará una pausa temporal de la vida pública una vez concluya su Eternal "Sunshine Tour", cuyo último concierto está programado para el 1 de septiembre de 2026 en el The O2 Arena de Londres.

La noticia fue confirmada por su representante en declaraciones concedidas a la revista People, donde explicó que la decisión responde al constante escrutinio público y a las críticas que la artista ha enfrentado durante los últimos años.

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Como parte de esta pausa, Grande también se apartará de algunos proyectos, entre ellos la producción Sunday in the Park with George, para dedicar tiempo a nuevos retos creativos y a su bienestar personal.

Ariana Grande se alejará de la vida pública

La intérprete de éxitos como Thank U, Next y 7 Rings aclaró que no se retirará de la música, sino que dejará de realizar grandes espectáculos y giras internacionales por un tiempo.

Durante una conversación en el pódcast de Amy Poehler, Ariana adelantó que esta gira sería, por ahora, su último gran tour, ya que busca encontrar un mejor equilibrio entre su carrera musical, el cine y otros proyectos artísticos.

Aunque se alejará de los escenarios de gran formato, la cantante contempla realizar presentaciones más íntimas durante 2026, además de continuar desarrollando su faceta como actriz y creadora, dejando abierta la posibilidad de regresar a las giras internacionales en el futuro.