Accidente en la vía Centenario: camión choca por detrás a coaster de la AAUD y deja 16 heridos

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes en la vía Centenario, a la altura de Rod Carew, dejó 16 personas heridas, luego de que un camión articulado colisionara con la parte trasera de un bus tipo coaster que transportaba trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

De acuerdo proporcionada por el director de Aseo, Ovil Moreno Marín, los heridos corresponden a 15 trabajadores de la AAUD que viajaban en el bus y el conductor del camión. Todos fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir atención.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Fatal accidente en la autopista Arraiján-La Chorrera deja dos muertos y un herido

Investigan las causas del accidente

Según los primeros testimonios, el conductor del camión manifestó que el vehículo presentó una falla en el sistema de frenos, lo que provocó la colisión.

Trabajadoras del servicio de barrido de la AAUD señalaron que el conductor del vehículo pesado perdió los frenos; sin embargo, indicaron que ambos conductores realizaron maniobras para evitar una tragedia mayor, terminando ambos vehículos en la cuneta.

Las autoridades investigan si, efectivamente, una falla mecánica fue la causa del accidente.

Bomberos reportan heridos estables

El mayor David Rentería, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, informó que los lesionados presentaban principalmente dolores en el cuello y la espalda.

Añadió que ninguna de las personas heridas se encuentra en estado de gravedad y que todas fueron trasladadas a centros hospitalarios para su evaluación médica.

Varios trabajadores de la Autoridad de Aseo resultaron heridos luego de que un camión colisionó contra el bus en el que eran trasladados en la Vía Centenario. pic.twitter.com/PUD1vkYm8E — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

Mientras tanto, unidades del Cuerpo de Bomberos permanecieron en el sitio para prevenir un posible derrame de combustible y garantizar la seguridad en la zona.

El director de la AAUD acudió al lugar para dar seguimiento al incidente y conocer el estado de los trabajadores involucrados, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.