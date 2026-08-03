Panamax 2026 inicia en Panamá con la participación de siete países y 1,200 unidades

Panamá dio inicio a la operación operación Panamax 2026, un ejercicio multinacional que reúne a siete países y cerca de 1,200 unidades de fuerzas especiales para fortalecer la cooperación regional y la protección de infraestructuras estratégicas, como el Canal de Panamá.
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Panamax: Patrullajes marítimos y combate al crimen organizado
Como parte de las operaciones, se realizarán patrullajes e interdicciones marítimas en el océano Pacífico para reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, afirmó que la cooperación regional es clave para enfrentar estas amenazas.
El diplomático agregó que el impacto del narcotráfico trasciende las fronteras de la región.
Clausura será el 13 de agosto
El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, informó que la operación tendrá una duración de 11 días y concluirá el 13 de agosto.
"Está programada la clausura el día 13 de agosto, con la presencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth", detalló el ministro.
¿Cuál es el objetivo de Panamax 2026?
La operación busca fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad de los países participantes para responder de manera conjunta a amenazas como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y posibles riesgos contra infraestructuras críticas.
Los ejercicios incluyen operaciones aéreas, marítimas, terrestres y de ciberseguridad, con especial énfasis en la protección del Canal de Panamá y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta regional.