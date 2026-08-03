Panamá Nacionales -  3 de agosto de 2026 - 12:57

Panamax 2026 inicia en Panamá con la participación de siete países y 1,200 unidades

La operación Panamax 2026 comenzó con la participación de siete países para reforzar la seguridad marítima y combatir el narcotráfico en el océano Pacífico.

Inicia la operación Panamax 2026

Inicia la operación Panamax 2026

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá dio inicio a la operación operación Panamax 2026, un ejercicio multinacional que reúne a siete países y cerca de 1,200 unidades de fuerzas especiales para fortalecer la cooperación regional y la protección de infraestructuras estratégicas, como el Canal de Panamá.

Durante 11 días, los participantes desarrollarán maniobras conjuntas en el océano Pacífico y otras áreas del país, con ejercicios en aire, mar, tierra y ciberseguridad, enfocados en mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas de seguridad.

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Panamax: Patrullajes marítimos y combate al crimen organizado

Como parte de las operaciones, se realizarán patrullajes e interdicciones marítimas en el océano Pacífico para reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, afirmó que la cooperación regional es clave para enfrentar estas amenazas.

"Estados Unidos siempre está abierto para colaborar con nuestros amigos, nuestros socios, nuestros aliados de Panamá (...) fortaleciendo la seguridad regional. ¿Y cómo se hace eso? Llevándole la contra a los narcotraficantes, a los carteles y a las organizaciones transnacionales", expresó. "Estados Unidos siempre está abierto para colaborar con nuestros amigos, nuestros socios, nuestros aliados de Panamá (...) fortaleciendo la seguridad regional. ¿Y cómo se hace eso? Llevándole la contra a los narcotraficantes, a los carteles y a las organizaciones transnacionales", expresó.

El diplomático agregó que el impacto del narcotráfico trasciende las fronteras de la región.

Clausura será el 13 de agosto

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, informó que la operación tendrá una duración de 11 días y concluirá el 13 de agosto.

"Está programada la clausura el día 13 de agosto, con la presencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth", detalló el ministro.

¿Cuál es el objetivo de Panamax 2026?

La operación busca fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad de los países participantes para responder de manera conjunta a amenazas como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y posibles riesgos contra infraestructuras críticas.

Los ejercicios incluyen operaciones aéreas, marítimas, terrestres y de ciberseguridad, con especial énfasis en la protección del Canal de Panamá y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta regional.

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