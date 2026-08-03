Panamax 2026 inicia en Panamá con la participación de siete países y 1,200 unidades

Panamá dio inicio a la operación operación Panamax 2026 , un ejercicio multinacional que reúne a siete países y cerca de 1,200 unidades de fuerzas especiales para fortalecer la cooperación regional y la protección de infraestructuras estratégicas, como el Canal de Panamá.

Durante 11 días, los participantes desarrollarán maniobras conjuntas en el océano Pacífico y otras áreas del país, con ejercicios en aire, mar, tierra y ciberseguridad, enfocados en mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas de seguridad.

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Panamax: Patrullajes marítimos y combate al crimen organizado

Como parte de las operaciones, se realizarán patrullajes e interdicciones marítimas en el océano Pacífico para reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, afirmó que la cooperación regional es clave para enfrentar estas amenazas.

“La gente dice, ¿por qué le interesa a Estados Unidos? Es bien fácil, esas drogas terminan en Estados Unidos matando a nuestras personas. Cuando uno ve, lo ha dicho el presidente Trump, la cantidad de personas que han matado la droga, la droga ha matado más personas que el… pic.twitter.com/B4umZi3x0V — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

"Estados Unidos siempre está abierto para colaborar con nuestros amigos, nuestros socios, nuestros aliados de Panamá (...) fortaleciendo la seguridad regional. ¿Y cómo se hace eso? Llevándole la contra a los narcotraficantes, a los carteles y a las organizaciones transnacionales", expresó. "Estados Unidos siempre está abierto para colaborar con nuestros amigos, nuestros socios, nuestros aliados de Panamá (...) fortaleciendo la seguridad regional. ¿Y cómo se hace eso? Llevándole la contra a los narcotraficantes, a los carteles y a las organizaciones transnacionales", expresó.

El diplomático agregó que el impacto del narcotráfico trasciende las fronteras de la región.

Clausura será el 13 de agosto

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, informó que la operación tendrá una duración de 11 días y concluirá el 13 de agosto.

"Está programada la clausura el día 13 de agosto, con la presencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth", detalló el ministro.

¿Cuál es el objetivo de Panamax 2026?

“Estados Unidos siempre está abierto para colaborar con nuestros amigos, nuestros socios, nuestros aliados de Panamá y en Colombia tenemos un presidente nuevo, el cual fue apoyado por nuestro presidente en sus elecciones, así que pienso que también va a estar colaborando con… pic.twitter.com/Ehv3gdDseq — Telemetro Reporta (@TReporta) August 3, 2026

La operación busca fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad de los países participantes para responder de manera conjunta a amenazas como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y posibles riesgos contra infraestructuras críticas.

Los ejercicios incluyen operaciones aéreas, marítimas, terrestres y de ciberseguridad, con especial énfasis en la protección del Canal de Panamá y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta regional.