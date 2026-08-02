¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 2 de agosto de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo dominical del 2 de agosto de 2026.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 8, 2, 2, 4
Chakatín le pegó al primer premio del sorteo dominical del 2 de agosto de 2026:
Premio completo: 8479 - Letras: DBAB