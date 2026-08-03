MINSA anuncia el inicio del cobro de tasas para servicios de Control de Alimentos.

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV), comunica que, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, a partir del 3 de agosto de 2026 dará inicio al cobro de las tasas establecidas en el Decreto Ejecutivo N.° 4 del 5 de febrero de 2026.

La norma dispone que todo trámite o servicio solicitado ante la DNCAVV a partir de esta fecha estará sujeto al pago previo obligatorio de las tarifas correspondientes, de acuerdo con la tabla detallada en el artículo primero del citado decreto.

Para evitar inconvenientes en la gestión de sus solicitudes, la entidad recomienda verificar que el monto transferido coincida exactamente con el rubro de su trámite, dado que no se realizarán devoluciones.

Modalidades de pago

Los pagos pueden efectuarse de forma presencial en cualquier sucursal del Banco Nacional de Panamá o de manera virtual a través de su banca en línea. En ambos casos, debe realizarse un depósito directo o transferencia a la cuenta N.° 10000357466, a nombre del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA-Minsa).

Pasos para la validación del trámite

Detallar el número de renglón: asegúrese de que el comprobante de pago especifique el número de renglón correspondiente a la tasa del servicio cancelado.

Remitir el comprobante por correo electrónico: envíe el documento de pago de forma obligatoria e indispensable a la dirección institucional [email protected].