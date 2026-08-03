Jóvenes del Centro de Cumplimiento de Las Garzas ganan tres premios en festival gastronómico

El Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) del Ministerio de Gobierno se alzó este domingo con tres galardones en la novena edición del Festival Gastronómico 2026 "Sabores que Nutren".

En esta versión del evento, organizada por el Patronato de Nutrición, el público emitió su voto a favor de la propuesta presentada por los jóvenes del Centro de Cumplimiento de Las Garzas. La delegación se inspiró en la gastronomía de Estados Unidos para presentar un maridaje internacional que combinó y armonizó alimentos y bebidas para resaltar sabores, aromas y texturas.

Los reconocimientos para el IEI incluyeron el premio del público al mejor plato salado, consistente en una costilla de cerdo en salsa BBQ con papas asadas, vegetales torneados y ensalada encurtida. En la categoría dulce, el galardón fue para un cheesecake estilo New York deconstruido a base de galleta Graham, relleno cremoso de queso horneado y salsa de frutos rojos. Asimismo, el jurado calificador otorgó su propia distinción al plato salado como el mejor de su categoría.

Por su parte, el jurado reconoció a los estudiantes de The Panama International Hotel School, quienes representaron la gastronomía de México y triunfaron en la categoría de plato dulce.

En la competencia culinaria también participaron representantes del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), el Instituto Superior de Alta Cocina, la Universidad del Arte Ganexa, la Organización Sabor y Sazón y la Universidad Interamericana de Panamá (UIP).

La directora del Patronato de Nutrición, Yariela Gallegos, expresó su orgullo por la participación consecutiva del IEI con jóvenes comprometidos a reinsertarse a través de la cocina. Añadió que los fondos recaudados se destinarán al programa de producción sostenible de alimentos de la organización, el cual busca reducir la pobreza mediante el trabajo y la nutrición.