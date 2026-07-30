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Jóvenes ayudarán a crear soluciones en el sistema alimentario, a través del Innovatón 2026

Rodrigo Romera, gerente general de Nestlé, compartió más información sobre el "Innovatón Gastronomía y Alimentos 2026", que se organiza junto a Medcom, para la búsqueda de jóvenes talentosos, creativos, innovadores que desean atacar problemas reales del sistema alimentario de Panamá. Por su parte, Francisco "Paco" Vásquez, del programa Creando Ando de ECO TV, señaló que es importante sumar actores en el impulso de los emprendimientos en Panamá y crear las oportunidades para los jóvenes.