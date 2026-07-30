Canciller de Panamá participa en misión de la OEA para promover el diálogo en Bolivia

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá , Javier Martínez-Acha Vásquez, participó este miércoles en una jornada de mesas de diálogo con representantes de sectores sociales y empresariales de las ciudades de La Paz y El Alto, en Bolivia, como parte de una Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La iniciativa es liderada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y coordinada junto al canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, con el objetivo de promover el diálogo y escuchar las inquietudes de distintos sectores de la sociedad boliviana.

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Escucha activa para conocer las necesidades de la población

Durante la jornada, los representantes diplomáticos sostuvieron reuniones centradas en un ejercicio de escucha activa, en el que formularon preguntas orientadas a conocer la realidad que enfrentan diversos sectores y fomentar una reflexión sobre la estabilidad del país suramericano.

En su intervención, el canciller panameño destacó la importancia de atender directamente las demandas de la sociedad civil.

No obstante, Martínez-Acha subrayó que las necesidades legítimas de la población no deben confundirse con las agendas de grupos radicales que, según indicó, buscan desestabilizar el orden democrático.

Cancillería de Panamá presentan balance de la jornada

Al finalizar las reuniones, los integrantes de la misión ofrecieron una conferencia de prensa en la que presentaron un balance de las actividades desarrolladas durante la jornada y reiteraron el compromiso de la OEA con el fortalecimiento del diálogo y la institucionalidad democrática en Bolivia.