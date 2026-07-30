Empleo en Panamá: Gobierno reporta aumento del 22% en las contrataciones durante 2026

Panamá registró 174,383 nuevos contratos de empleo durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento del 22% en comparación con el mismo período anterior, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, tras la sesión del Consejo de Gabinete.

La titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) señaló que desde 2025 el país mantiene una tendencia positiva en la generación de empleo, impulsada por la recuperación económica y las inversiones públicas y privadas.

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Contrataciones laborales aumentan 22% en Panamá

De acuerdo con Muñoz, del total de nuevas contrataciones sobresalen 41 mil contratos indefinidos y 94 mil contratos definidos, cifras que, según indicó, reflejan la recuperación de la actividad económica y las acciones del Gobierno para ampliar las oportunidades laborales, especialmente para los sectores más vulnerables.

La ministra relacionó estos resultados con la meta del programa Panamá Pa' Ti, anunciado recientemente por el presidente José Raúl Mulino, que busca generar 80 mil nuevos empleos.

"Es perfectamente válido y verificable. El año pasado generamos 63 mil nuevos empleos, así que la cifra de 80 mil es perfectamente válida", afirmó Muñoz. "Es perfectamente válido y verificable. El año pasado generamos 63 mil nuevos empleos, así que la cifra de 80 mil es perfectamente válida", afirmó Muñoz.

Asimismo, indicó que la tasa de desempleo se ubica actualmente alrededor del 9.1%, aunque precisó que el dato oficial será confirmado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Más de 1,500 jóvenes beneficiados con programas de empleo

La ministra informó que el programa Mi Primer Empleo Agro ya registra 636 jóvenes inscritos, quienes cuentan con plazas laborales garantizadas, de un total de 2,000 vacantes disponibles.

En tanto, mediante el programa Mi Primer Empleo, 936 jóvenes lograron incorporarse al mercado laboral durante el primer semestre del año.

Sectores con mayor demanda de trabajadores

Muñoz explicó que el crecimiento en las contrataciones se refleja principalmente en áreas como:

Contabilidad.

Logística.

Administración.

Comercio.

Sector automotriz.

Agregó que la construcción también muestra señales de recuperación gracias al avance de obras públicas y nuevos proyectos desarrollados por distintas entidades del Estado, lo que ha contribuido a ampliar la oferta de empleo.