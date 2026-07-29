Paulette Thomas responde tras su suspensión de Vamos y defiende su voto en Comisión de Educación

La diputada Paulette Thomas se pronunció tras ser suspendida de la bancada independiente Vamos y justificó la decisión de su suplente de votar a favor de la diputada Lilia Batista para presidir la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.
La parlamentaria afirmó que, como integrante de Vamos, ha respaldado de manera leal y consciente las decisiones e iniciativas impulsadas por la bancada. Asimismo, enfatizó que se mantendrá firme y que «ni con elogios ni con amenazas» se desviará de las enseñanzas de sus padres.
"Seguiré trabajando en beneficio de la educación panameña, convencida de que el diálogo, el respeto y la palabra cumplida seguirán siendo el mejor camino para construir consensos y soluciones que nuestro país demanda", finalizó el comunicado oficial la diputada.