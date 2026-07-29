Paulette Thomas responde tras su suspensión de Vamos y defiende su voto en Comisión de Educación

La diputada Paulette Thomas se pronunció tras ser suspendida de la bancada independiente Vamos y justificó la decisión de su suplente de votar a favor de la diputada Lilia Batista para presidir la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

“Esta decisión respondió al compromiso que asumí con la diputada Batista días antes de la elección, en un momento en el que únicamente existían dos candidaturas viables para ocupar la presidencia de la comisión, ninguna de ellas perteneciente a la Coalición Vamos”.

La parlamentaria afirmó que, como integrante de Vamos, ha respaldado de manera leal y consciente las decisiones e iniciativas impulsadas por la bancada. Asimismo, enfatizó que se mantendrá firme y que «ni con elogios ni con amenazas» se desviará de las enseñanzas de sus padres.

"Seguiré trabajando en beneficio de la educación panameña, convencida de que el diálogo, el respeto y la palabra cumplida seguirán siendo el mejor camino para construir consensos y soluciones que nuestro país demanda", finalizó el comunicado oficial la diputada.