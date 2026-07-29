Lluvias en Panamá: IMHPA actualiza el pronóstico para los próximos meses

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ), Luz Graciela de Calzadilla, presentó un nuevo balance sobre las perspectivas climáticas para los próximos meses y explicó la evolución del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con la funcionaria, este fenómeno climático normalmente tiene una duración de entre nueve y 18 meses, aunque indicó que, en años recientes, su permanencia ha sido de aproximadamente un año.

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IMHPA presenta nuevas perspectivas sobre las lluvias

Calzadilla explicó que el IMHPA mantiene un monitoreo constante de las condiciones atmosféricas para actualizar los pronósticos y brindar información oportuna a la población y a las instituciones responsables de la gestión de riesgos.

La directora señaló que las proyecciones sobre las lluvias continuarán evaluándose conforme evolucionen las condiciones climáticas en la región, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por el IMHPA.