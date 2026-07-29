IFARHU continua la entrega de tarjetas del PASE-U en Veraguas el jueves 30 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continua, este jueves 30 de julio, con la entrega de tarjetas para el cobro del PASE-U y la validación de la aplicación Punch de la Caja de Ahorros en la provincia de Veraguas.

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La jornada se desarrollará en el Santiago Mall Octágono, donde deberán presentarse los estudiantes beneficiarios convocados para completar el proceso.

Entrega de tarjetas y pago del PASE-U para el jueves 30 de julio

Distrito de Santiago

Canto del Llano

Santiago

El IFARHU recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos al calendario oficial y acudir con la documentación requerida para agilizar la entrega de la tarjeta y la activación de la aplicación Punch, herramienta utilizada para la validación del beneficio del PASE-U.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.