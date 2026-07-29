Hospital del Niño recibe certificación internacional por su Programa Madre Canguro

El Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel alcanzó un importante reconocimiento internacional al ser certificado como Centro de Excelencia en el Método Madre Canguro, una distinción otorgada por la Fundación Canguro y la Asociación Colombiana de Neonatología (ASCON).

La certificación avala el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en la atención de recién nacidos prematuros y de bajo peso, mediante la implementación del Programa Madre Canguro tanto en el ámbito intrahospitalario como ambulatorio.

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Un modelo basado en evidencia científica

De acuerdo con el centro hospitalario, el programa promueve una atención centrada en la humanización de los cuidados, el fortalecimiento del vínculo familiar y la mejora de la supervivencia y el desarrollo integral de los recién nacidos.

La jefa del Servicio de Seguimiento de Alto Riesgo del Hospital del Niño, Yamileth Rivera Solís, señaló que este reconocimiento representa un hito para la salud pública del país y es resultado del trabajo conjunto del Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Nacional Familia Canguro.

"Para el Hospital del Niño es un hito en nuestra historia haber logrado esta certificación. Es el resultado de más de dos años de capacitación continua, organización, implementación y trabajo en equipo para brindar una atención de excelencia a nuestros recién nacidos y sus familias", expresó la especialista. "Para el Hospital del Niño es un hito en nuestra historia haber logrado esta certificación. Es el resultado de más de dos años de capacitación continua, organización, implementación y trabajo en equipo para brindar una atención de excelencia a nuestros recién nacidos y sus familias", expresó la especialista.

Más de 350 familias beneficiadas

La Dra. Rivera explicó que el proceso contó con el acompañamiento técnico de la Fundación Canguro Internacional y el respaldo del UNICEF, lo que permitió fortalecer las competencias del personal de salud y adecuar los procesos asistenciales a estándares internacionales.

Actualmente, el programa brinda atención integral a cerca de 130 familias cada año y, desde su implementación hasta junio de 2026, 358 familias han recibido seguimiento especializado desde la hospitalización del bebé hasta su primer año de vida.

Además, el modelo involucra activamente a madres, padres, abuelos y otros cuidadores, promoviendo la posición canguro, la lactancia materna y el desarrollo neurológico de los recién nacidos.

Certificación vigente hasta 2027

La certificación fue aprobada el 15 de octubre de 2025 y tendrá vigencia hasta el 14 de octubre de 2027, consolidando al Hospital del Niño como un referente nacional y regional en la implementación del Programa Familia Canguro.

La Organización Mundial de la Salud reconoce el Método Madre Canguro como una de las intervenciones más efectivas para reducir la morbilidad y mortalidad neonatal, favorecer la lactancia materna exclusiva y mejorar el desarrollo de los bebés prematuros y de bajo peso.