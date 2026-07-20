Panamá Nacionales -

Reportan incremento de casos del virus sincitial respiratorio en el Hospital del Niño

Un incremento de los casos del virus sincitial respiratorio se ha reportado en el Hospital del Niño. El ministro de Salud, Fernando Boyd, realizó un recorrido en esta instalación para conocer la situación en el principal centro pediátrico del país, y reiteró el llamado a las mujeres embarazadas a vacunarse para proteger a los recién nacidos mediante la transferencia de anticuerpos.