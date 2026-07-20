Panamá Nacionales -

Advierten sobre modalidad de ciberdelito y estafa mediante la venta de supuestos servicios

Una estructura criminal especializada en vulnerar dispositivos móviles a través de la venta de supuestos servicios, fue desmantelada por las autoridades. El director de Ciberdelitos de la Policía Nacional , Wladimir González, explicó que se han identificado distintas modalidades, donde delincuentes incluso solicitan descargar una aplicación para acceder a su banca en línea y obtener una aprobación. Se trata de una modalidad no antes vista en Panamá, pero sí en otros países de la región.