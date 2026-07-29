Pago del PASE-U 2026 por tarjeta: guía para descargar la aplicación Punch by Caja de Ahorros

Pago del PASE-U 2026 por tarjeta

Los acudientes que recibirán la tarjeta del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) deben descargar previamente la aplicación Punch by Caja de Ahorros, recomendación realizada por el IFARHU para facilitar la activación y el uso del beneficio.

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Para instalar la aplicación, siga estos pasos:

Ingrese a la tienda oficial de aplicaciones de su teléfono: Google Play Store , si utiliza Android. App Store , si utiliza iPhone (iOS).

Busque "Punch by Caja de Ahorros" .

. Presione Instalar u Obtener .

u . Abra la aplicación una vez finalice la descarga.

IFARHU: ¿Cómo registrarse en la aplicación?

Después de instalar la aplicación, deberá completar el registro inicial:

Seleccione su país.

Ingrese su correo electrónico.

Digite su número de teléfono celular.

Espere el código de verificación y complete el proceso de confirmación.

Requisitos para retirar la tarjeta del PASE-U

El IFARHU recordó que los acudientes deberán:

Presentar la cédula de identidad personal vigente .

. Acudir al centro de entrega que les corresponda.

Llevar previamente descargada la aplicación Punch by Caja de Ahorros para agilizar la activación del beneficio.

Los sitios habilitados para la entrega de las tarjetas pueden consultarse en la página oficial del IFARHU.