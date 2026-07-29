Calendario de día libre en Panamá: ¿habrá día feriado en agosto?

Conozca si habrá día libre en agosto de 2026 en Panamá

Panamá se prepara para conmemorar una de las fechas históricas más importantes del calendario nacional. Sin embargo, el 15 de agosto, cuando se recuerda la Fundación de Panamá La Vieja en 1519, no será un día libre de aplicación nacional. La fecha únicamente se considera día libre en el distrito de Panamá, por lo que el beneficio aplica a quienes laboran dentro de esta jurisdicción.

En el resto del país, las actividades laborales se desarrollarán con normalidad, salvo que cada empleador decida otorgar el día libre de manera voluntaria.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Calendario escolar 2026: ¿cuándo son las vacaciones del segundo trimestre?

Día libre: ¿Qué se celebra el 15 de agosto?

El 15 de agosto se conmemora la Fundación de Panamá La Vieja, el primer asentamiento español permanente en la costa del Pacífico americano, establecido en 1519.

Archivo

Cada año, la celebración incluye una variada agenda de actividades, entre ellas:

Ferias culturales.

Presentaciones artísticas.

Recorridos históricos.

Actividades familiares.

Eventos organizados por el Patronato de Panamá Viejo y el Municipio de Panamá.

Estas iniciativas buscan resaltar la importancia histórica y cultural del sitio arqueológico y promover el patrimonio nacional.

¿Dónde consultar el calendario de feriados?

Los trabajadores y empleadores pueden consultar el calendario oficial de días de descanso obligatorio y otras disposiciones laborales a través de los canales oficiales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).