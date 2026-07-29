Tres de los más buscados se entregan; Policía sigue tras seis presuntos pandilleros

La Policía Nacional informó que mantiene operativos para ubicar a seis presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada a una pandilla.

La institución indicó que estas acciones forman parte de las estrategias para dar con el paradero de personas requeridas por las autoridades judiciales por su presunta relación con distintos hechos delictivos.

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Tres de los más buscados se entregaron

De acuerdo con la Policía, de las 28 personas incorporadas al listado de los más buscados durante la última semana, tres se entregaron voluntariamente a las autoridades.

La @policiadepanama informó que mantiene operativos para ubicar a otros seis presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada a una pandilla.



De las 28 personas incorporadas al listado de los más buscados por su presunta vinculación con diferentes hechos delictivos… pic.twitter.com/0VfuM2j4wl — Telemetro Reporta (@TReporta) July 28, 2026

Asimismo, informó que dos de los requeridos mantienen activa una notificación roja de Interpol, mecanismo utilizado para solicitar la localización y detención provisional de personas buscadas a nivel internacional.

Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a colaborar

La Policía Nacional reiteró que las investigaciones continúan y exhortó a la ciudadanía a suministrar información que contribuya con la ubicación de las personas requeridas, utilizando los canales habilitados por las autoridades.