Tres de los más buscados se entregan; Policía sigue tras seis presuntos pandilleros

La Policía Nacional informó que mantiene operativos para ubicar a seis presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada a una pandilla.
Tema de interés: Colón: procesan a promotor de viviendas por presuntas descargas de aguas residuales en el río Duque
Tres de los más buscados se entregaron
De acuerdo con la Policía, de las 28 personas incorporadas al listado de los más buscados durante la última semana, tres se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Asimismo, informó que dos de los requeridos mantienen activa una notificación roja de Interpol, mecanismo utilizado para solicitar la localización y detención provisional de personas buscadas a nivel internacional.
Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a colaborar
La Policía Nacional reiteró que las investigaciones continúan y exhortó a la ciudadanía a suministrar información que contribuya con la ubicación de las personas requeridas, utilizando los canales habilitados por las autoridades.