SENNIAF restituyó a 99 menores de edad con sus familias entre mayo y julio

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informó que, entre mayo y julio de 2026, restituyó a 99 menores de edad a sus entornos familiares o referentes afectivos seguros.

“La restitución familiar constituye una de las principales medidas de protección orientadas a restablecer el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, siempre que las condiciones permitan salvaguardar su integridad física, emocional y social”, explica la entidad.

La institución detalló que la mayoría de los casos permitió el retorno de los menores con sus madres biológicas, mientras que otros fueron reintegrados con abuelos, hermanos y otros parientes.

Cada proceso se ejecutó tras una evaluación técnica, interdisciplinaria e individualizada, en la que se priorizó el interés superior del menor y se garantizó un entorno adecuado para su protección, bienestar y desarrollo integral.

La medida representó un 98 % de efectividad en los procesos desarrollados mediante el trabajo articulado entre los equipos técnicos de la SENNIAF y las familias participantes, las cuales cumplieron con los planes de intervención establecidos para asegurar un retorno protegido.