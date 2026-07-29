Consejo de Gabinete aprueba el Presupuesto General del Estado 2027

El Consejo de Gabinete aprobó este miércoles 29 de julio el proyecto de ley n.° 25-26, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 en B/. 35, 111.75 millones, lo que representa un incremento de 210.9 millones de balboas en comparación con el periodo anterior. La propuesta será presentada esta tarde ante el pleno de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la proyección presupuestaria se elaboró con base en una estimación de crecimiento de la economía panameña del 4 %, cifra que coincide con los pronósticos de analistas nacionales e internacionales.

Asimismo, el funcionario informó que se buscará cumplir con la meta de responsabilidad social fiscal mediante un déficit inferior al 3 %, fijado explícitamente en el presupuesto en un 2.97 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Del monto total del Presupuesto General del Estado, 12, 000 millones de balboas estarán destinados a inversiones financieras y físicas, mientras que los gastos de funcionamiento sumarán 22,000 millones.