¿En qué se invertirán B/.12 mil millones del Presupuesto 2027? Estas son las principales obras

Obras en las que se invertirá el presupuesto

El proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 , presentado por el Gobierno Nacional ante la Asamblea Nacional por B/.35,111.7 millones, destina B/.12,564 millones para obras e inversión social en sectores como agua, salud, educación, transporte, carreteras, vivienda, cultura y deporte.

El secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, explicó que estas inversiones responden al Plan Estratégico de Gobierno del presidente José Raúl Mulino, con el objetivo de impulsar la generación de empleos, mejorar la infraestructura pública y elevar la calidad de vida de la población.

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Contenido de interés: Consejo de Gabinete aprueba el Presupuesto General del Estado 2027

Obras en las que se invertirá el presupuesto

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República para la vigencia fiscal 2027, por un monto de B/.35,111.7 millones, con un incremento de $197 millones. pic.twitter.com/hbCA1w0icY — Telemetro Reporta (@TReporta) July 30, 2026

Agua y saneamiento

El presupuesto contempla recursos para culminar la planta potabilizadora de Howard y continuar la construcción del módulo 1 de la planta de Sabanitas.

Además, incluye fondos para la rehabilitación de acueductos y plantas potabilizadoras en todo el país, así como para avanzar en el sistema de saneamiento de la ciudad de David, en Chiriquí.

Educación

Entre las principales inversiones figuran el programa de masificación tecnológica para escuelas y la continuidad de la construcción de centros educativos en Puerto del Mar, Santa Cecilia, El Arado, Las Mendozas, Río Chico, Juan Abel Castillo, el Centro Educativo Bilingüe de Tocumen y Puertas de Galicia, entre otros.

Transporte

El Gobierno mantendrá la inversión en la Línea 3 del Metro, cuya culminación está prevista para finales de 2028, y destinará recursos para avanzar con la licitación y construcción del teleférico de San Miguelito.

Salud

En este sector se incluyen partidas para continuar la construcción del nuevo Hospital del Niño y del Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé.

También se asignan recursos para el Hospital Anita Moreno, el Cancerológico de Bugaba, el Hospital de Metetí y la ampliación del Centro de Salud de Guararé.

Carreteras e infraestructura

“El Presupuesto General del Estado para la vigencia 2027 asciende a 35,111.7 millones de balboas, frente a los 34,913.8 millones de balboas del presupuesto del año 2026. El aumento neto es de B/.197 millones”, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presenta ante el… pic.twitter.com/bVzhf9V8Pg — Telemetro Reporta (@TReporta) July 30, 2026

El presupuesto contempla inversiones para proyectos como:

Cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

Programa de rehabilitación Tapahuecos.

Ampliación del Corredor de Playas (El Espino-Sajalices).

Ampliación Santiago-Soná.

Carretera Macaracas-Tonosí.

Rehabilitación de la Panamericana David-Frontera.

Intercambiador de David.

Circunvalación de Penonomé.

Ampliación de las vías España, Cincuentenario y Brasil.

Construcción de más de 100 puentes tipo zarzo para comunidades rurales.

Cultura y deporte

El proyecto también financia la restauración de fortificaciones históricas en Portobelo, la iglesia San Felipe, la capilla San Juan de Dios y varios edificios patrimoniales del Casco Antiguo.

En materia deportiva, se incluyen recursos para culminar el complejo deportivo Miraflores, construir el polideportivo de El Chorrillo, rehabilitar el estadio Maracaná, el gimnasio Panamá Al Brown y el estadio Rod Carew, además de otras instalaciones.

Vivienda y otras inversiones

El presupuesto incorpora fondos para la Renovación Urbana de Colón, Urbanización El Bambú y el proyecto 19 de Octubre, en Coclé.

Asimismo, contempla la ampliación del Aeropuerto Internacional de Isla Colón, el Programa de Integración Logística Aduanera (PILA), la construcción de dormitorios estudiantiles y la continuidad del Hospital de Mascotas, actualmente en ejecución.