Así funcionará la exoneración del ITBI para comprar viviendas nuevas en Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que propone exonerar del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) la primera operación de venta de viviendas nuevas en Panamá. La iniciativa, presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establece que el beneficio aplicará siempre que la venta se formalice dentro de los dos años siguientes a la expedición del permiso de ocupación del inmueble.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la medida busca facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para familias de ingresos medios.

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"Esto está enfocado, primordialmente, en facilitar que las familias panameñas de menores ingresos puedan cumplir su sueño de adquirir una vivienda", señaló Chapman. "Esto está enfocado, primordialmente, en facilitar que las familias panameñas de menores ingresos puedan cumplir su sueño de adquirir una vivienda", señaló Chapman.

¿Cómo funcionará la exoneración?

El proyecto establece que la exención equivaldrá a los primeros B/.120 mil del valor total de la venta.

Además, dispone que:

El vendedor será quien deba asumir el pago del ITBI.

será quien deba asumir el pago del ITBI. Será nulo cualquier acuerdo mediante el cual el vendedor traslade ese impuesto al comprador.

cualquier acuerdo mediante el cual el vendedor traslade ese impuesto al comprador. Cuando la vivienda tenga un valor superior a B/.120 mil y hasta B/.200 mil, el impuesto solo se calculará sobre el monto que exceda los B/.120 mil.

La escala propuesta es la siguiente:

Gobierno busca impulsar la construcción

El ministro de Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Jaime Jované, indicó que la medida forma parte de la estrategia para atender el déficit habitacional e impulsar la industria de la construcción.

Añadió que, durante los primeros 24 meses de la actual administración, se han rescatado y culminado más de 6,200 soluciones habitacionales que permanecían inconclusas.

Asimismo, adelantó que el Gobierno prepara el programa "Abono Inicial Pa' Ti", una iniciativa que buscará reducir el costo inicial de adquisición de viviendas para los compradores.

El Consejo de Gabinete aprobó una resolución que elimina el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para las viviendas hasta 120 mil dólares.



“Se pagaría cero impuesto que hasta el momento se estaba pagando 2%. Se está extendiendo de forma tal que las demás… pic.twitter.com/2r5YNtohe8 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 29, 2026

Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que la exoneración del ITBI forma parte del plan gubernamental para dinamizar la construcción y contribuir a la generación de más de 80 mil empleos, meta anunciada previamente por el presidente José Raúl Mulino.