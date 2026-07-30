MOP anuncia cierres parciales en la Panamericana desde agosto: conoce los horarios y los tramos afectados

MOP anuncia cierres parciales en la Vía Panamericana del 1 al 31 de agosto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que del 1 al 31 de agosto se estarán realizando cierres parciales en la Vía Panamericana, como parte de los trabajos de ampliación del Corredor de las Playas.

La institución explicó que las labores corresponden al proyecto "Ampliación del Corredor de las Playas, tramo CPA El Espino – Sajalices y Variante Campana", que contempla el mejoramiento de la estructura del pavimento, la instalación de drenajes transversales, la reposición de losas y otras obras complementarias.

De acuerdo con el MOP, los cierres se efectuarán en dos jornadas: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

MOP anuncia cierres parciales en la Vía Panamericana

El @MOPPma anuncia que del 1 al 31 de agosto se estarán realizando cierres parciales en la Vía Panamericana, debido a que continuarán con los trabajos de mejoramiento de la estructura del pavimento, instalación de drenajes transversales, reposición de losas y otras labores… pic.twitter.com/SVT7N2oqYY — Telemetro Reporta (@TReporta) July 29, 2026

Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre El Nazareno, El Espino y Sajalices, en el distrito de Capira.

La entidad aseguró que, mientras se ejecuten las obras, se mantendrá habilitado un carril por cada sentido de circulación, con el objetivo de minimizar las afectaciones al tránsito vehicular.

El MOP recomienda a los conductores tomar las precauciones necesarias, respetar la señalización temporal y considerar tiempos adicionales de viaje, especialmente durante las horas de mayor circulación.