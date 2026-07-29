MOP intensifica trabajos de parcheo en calles internas de Santiago

Cuadrillas de mantenimiento de la dirección regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Veraguas ejecutan un operativo de parcheo en las calles internas de la ciudad de Santiago, con el fin de reparar los baches en las vías de mayor tráfico vehicular.

El director regional de la entidad, Humberto Della Togna, explicó que el personal técnico realiza recorridos previos por diversos sectores para evaluar los daños y establecer un orden de prioridad según el deterioro del pavimento.

Posteriormente, las cuadrillas acuden a los puntos programados para retirar el material dañado, acondicionar la superficie y aplicar la mezcla asfáltica en los tramos identificados durante las inspecciones.

Della Togna indicó que este plan de mantenimiento atiende de forma prioritaria los sectores donde el desgaste es recurrente por el paso constante de vehículos. Las jornadas se desarrollan de manera continua, conforme a la planificación de la sede regional.

Por último, el MOP ratificó que mantendrá las acciones de conservación vial durante el resto del año en la ciudad de Santiago para garantizar la transitabilidad de las calles y dar respuesta a los requerimientos de la comunidad.