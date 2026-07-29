MiAmbiente libera dos ocelotes tras nueve meses de rehabilitación y seguimiento veterinario

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó sobre la liberación de dos ocelotes que permanecieron nueve meses en rehabilitación, recibiendo atención especializada y seguimiento veterinario.
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Es una especie protegida en Panamá
MiAmbiente recordó que el ocelote es una especie protegida en Panamá, por lo que su conservación es una prioridad para las autoridades ambientales.
La institución reiteró que la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre están prohibidas por la legislación panameña y representan una amenaza para la biodiversidad del país.
MiAmbiente hace un llamado a proteger la fauna silvestre
La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para respetar la vida silvestre y reportar a las autoridades cualquier caso relacionado con la tenencia o el tráfico ilegal de animales, con el fin de contribuir a la protección de las especies y de los ecosistemas panameños.