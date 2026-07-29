Panamá Nacionales -  29 de julio de 2026 - 15:19

MiAmbiente libera dos ocelotes tras nueve meses de rehabilitación y seguimiento veterinario

MiAmbiente liberó dos ocelotes que permanecieron nueve meses en rehabilitación. La entidad recordó que esta especie está protegida.

MiAmbiente libera dos ocelotes tras nueve meses de rehabilitación 

MiAmbiente libera dos ocelotes tras nueve meses de rehabilitación 

@MiAmbientePma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó sobre la liberación de dos ocelotes que permanecieron nueve meses en rehabilitación, recibiendo atención especializada y seguimiento veterinario.

Según la entidad, ambos ejemplares fueron evaluados hasta confirmar que habían recuperado las habilidades necesarias para sobrevivir de forma independiente en su entorno natural.

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Es una especie protegida en Panamá

MiAmbiente recordó que el ocelote es una especie protegida en Panamá, por lo que su conservación es una prioridad para las autoridades ambientales.

La institución reiteró que la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre están prohibidas por la legislación panameña y representan una amenaza para la biodiversidad del país.

"La captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre son actividades prohibidas por la ley y ponen en riesgo la conservación de nuestra biodiversidad", enfatizó MiAmbiente. "La captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre son actividades prohibidas por la ley y ponen en riesgo la conservación de nuestra biodiversidad", enfatizó MiAmbiente.

MiAmbiente hace un llamado a proteger la fauna silvestre

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para respetar la vida silvestre y reportar a las autoridades cualquier caso relacionado con la tenencia o el tráfico ilegal de animales, con el fin de contribuir a la protección de las especies y de los ecosistemas panameños.

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