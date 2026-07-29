MiAmbiente libera dos ocelotes tras nueve meses de rehabilitación y seguimiento veterinario

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó sobre la liberación de dos ocelotes que permanecieron nueve meses en rehabilitación, recibiendo atención especializada y seguimiento veterinario.

Según la entidad, ambos ejemplares fueron evaluados hasta confirmar que habían recuperado las habilidades necesarias para sobrevivir de forma independiente en su entorno natural.

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Es una especie protegida en Panamá

MiAmbiente recordó que el ocelote es una especie protegida en Panamá, por lo que su conservación es una prioridad para las autoridades ambientales.

Personal de @MiAmbientePma realizó la liberación de dos ocelotes, luego de pasar nueve meses en rehabilitación y recibir atención especializada y seguimiento veterinario hasta confirmar que habían recuperado las habilidades necesarias y estaban listos para sobrevivir de forma… pic.twitter.com/ugHcV2QTS6 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 29, 2026

La institución reiteró que la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre están prohibidas por la legislación panameña y representan una amenaza para la biodiversidad del país.

"La captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre son actividades prohibidas por la ley y ponen en riesgo la conservación de nuestra biodiversidad", enfatizó MiAmbiente. "La captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre son actividades prohibidas por la ley y ponen en riesgo la conservación de nuestra biodiversidad", enfatizó MiAmbiente.

MiAmbiente hace un llamado a proteger la fauna silvestre

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para respetar la vida silvestre y reportar a las autoridades cualquier caso relacionado con la tenencia o el tráfico ilegal de animales, con el fin de contribuir a la protección de las especies y de los ecosistemas panameños.