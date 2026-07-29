Concacaf cuestiona a la FIFA por plan para vender participaciones del Mundial

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) expresó este miércoles su "preocupación profunda" por la falta de información acerca de la propuesta de FIFA para vender participaciones privadas de la Copa del Mundo.

"Concacaf tuvo conocimiento de este asunto únicamente a través de informaciones publicadas por los medios de comunicación y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa", lamentó el organismo en un comunicado publicado en su página web y sus redes sociales.

"Como dirigentes del fútbol, somos los custodios de este deporte", dijeron ante las intenciones de la FIFA de ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares, por medio de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial de su propiedad y controlada por ella para consolidar las operaciones comerciales y de eventos de la organización.

Según indicó la Concacaf, preocupa "profundamente la falta de un debido proceso".

"Compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el mundo del fútbol por el hecho de que un proyecto de este nivel de detalle haya sido elaborado y hecho público antes de que se haya llevado a cabo cualquier debate con los órganos de gobierno y las partes interesadas correspondientes", agregó la confederación.

"De manera conjunta, la FIFA, las Confederaciones y cada una de las Asociaciones Miembro tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del fútbol. Todas las decisiones que tomemos deben estar guiadas por los principios de buena gobernanza, procesos sólidos y una visión de administración responsable a largo plazo. Ese es el marco bajo el cual opera Concacaf. Confiamos en que todos los integrantes de la familia de la FIFA actuarán de la misma manera", concluye el comunicado.

Según explicó la FIFA en un comunicado, la iniciativa adelantada este martes está sujeta a la aprobación de sus 211 asociaciones miembro y, de salir adelante, destinaría unos 20 millones de dólares por asociación en financiación excepcional e inmediata para proyectos especiales del nuevo Programa FIFA Fast-Forward (FFFP) y 20 millones también por asociación en fondos del programa Forward para el periodo 2027-2030 (actualmente presupuestado en 8 millones de dólares).

La UEFA ya ha considerado que se ha "traspasado una línea" al ver que esta nueva iniciativa permitiría vender participaciones a entes privados del Mundial, la joya de la corona de la FIFA, y ha anunciado una reunión de urgencia de sus 55 federaciones.

FUENTE: EFE