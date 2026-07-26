MiAmbiente recupera 26 infraestructuras en todo el país tras años de abandono

Tras décadas de abandono de sus estructuras e instalaciones a nivel nacional, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ejecuta un proyecto para recuperar y renovar sus diversas direcciones regionales, agencias e instalaciones en áreas protegidas a nivel nacional. El proyecto busca recuperar y remozar las instalaciones de la institución para mejorar la atención al público e incluye la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura e instalaciones. La iniciativa responde al deterioro acumulado en numerosas sedes luego de años sin intervenciones de infraestructura.

A la fecha, MiAmbiente ya ha recuperado 26 infraestructuras, de un total de 84 instalaciones a nivel nacional que presentaban condiciones críticas de deterioro. Las obras incluyen desde reparaciones estéticas como limpieza profunda y pintura hasta reparaciones estructurales, eléctricas y de infraestructura, todo con miras a garantizar un trato digno y eficiente al ciudadano, la continuidad operativa institucional y la seguridad tanto del personal como de los usuarios.

Los trabajos realizados incluyen la reparación y cambio de techos, cielo rasos y sistemas de plomería; la renovación de instalaciones eléctricas y la incorporación de lámparas LED; el cambio de puertas, cerraduras y ventanas; y labores de pintura interna y externa junto con el sellado de paredes. También se realizan mejoras de accesibilidad y climatización, incluyendo la construcción de rampas para personas con discapacidad y la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado, junto con obras puntuales de aislamiento de humedad e impermeabilización de techos.

Los proyectos remozados a la fecha abarcan las instalaciones del Humedal de valor internacional RAMSAR, Reserva Natural Punta Patiño en Darién, con una inversión de B/.9,902.96, que incluyó la reparación de infraestructuras, el cambio de piezas sanitarias, la reparación del sistema eléctrico y de bombeo y la reconstrucción de columnas reforzadas de acero y concreto. También, las instalaciones de la Dirección Regional de Darién ubicada en Metetí, recibió B/.2,735.22 para el cambio de láminas de techo, construcción de un colector de agua, trabajos de pintura y reparaciones eléctricas.

La provincia de Herrera tuvo dos intervenciones de gran importancia: la Agencia de Ocú, con B/.9,249.01, de inversión de inversión para fumigación y control de plagas, construcción de una rampa para personas con discapacidad, instalación de aire acondicionado y mejoras sanitarias; y la Agencia de Las Minas, con B/.8,499.37 de inversión para la reconstrucción del techo, instalación de ventanas francesas, reparación de baños y construcción de puertas de estacionamiento.

La provincia de Veraguas concentró una de las inversiones más significativas, con B/.57,042.73 destinados al remozamiento de la Dirección Regional ubicada en Santiago. Se incluyeron trabajos como: lavado a presión, sellado y pintura del edificio, reparación de techo, instalación de cielo raso suspendido y el cambio de sistemas de tanques en los baños. A esta cifra se agregan los trabajos realizados en las agencias de Santa Fe, Calobre, Montijo, Soná, San Francisco, Tebario y Atalaya, así como en las subagencias de Los Valles de Cañazas y Alto Guarumo en San Francisco, donde se efectuaron labores de pintura, reemplazo de techos, cielo rasos, puertas, cerraduras e instalación de iluminación LED.

El programa también incluyó a la Agencia de Soloy, en la Comarca Ngäbe-Buglé, y a otras áreas de trabajo como el EME-Ambiental en Panamá, el Área Protegida de Isla Caña en Los Santos y el Área Protegida de Cerro Guacamaya en Coclé, con inversiones que oscilaron entre B/.3,400.00 y B/.5,638.42.