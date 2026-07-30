SENACYT presenta plan para impulsar la Inteligencia Artificial y la industria de semiconductores en Panamá

Panamá presentó este jueves su Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo del país mediante la Inteligencia Artificial (IA), los semiconductores y la microelectrónica, con el objetivo de fortalecer la innovación, la formación de talento y la competitividad.
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Inteligencia Artificial: dos estrategias para impulsar la innovación
El secretario nacional de SENACYT, Eduardo Ortega Barría, explicó que la agenda contempla:
- La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, elaborada con el acompañamiento del Georgia Institute of Technology (Georgia Tech).
- La Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, desarrollada junto con Arizona State University.
Según Ortega Barría, ambas iniciativas buscan sentar las bases para el crecimiento del ecosistema tecnológico panameño y preparar al país para las demandas de la economía digital.
Formación de talento en todo el país
Durante el lanzamiento, el secretario de SENACYT destacó que uno de los principales objetivos será desarrollar capital humano en todas las regiones del país.
La Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas busca fortalecer las capacidades del país en áreas de alto valor agregado y promover nuevas oportunidades de desarrollo económico, investigación e innovación.