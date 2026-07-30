SENACYT presenta plan para impulsar la Inteligencia Artificial y la industria de semiconductores en Panamá

Panamá presentó este jueves su Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas , una iniciativa que busca impulsar el desarrollo del país mediante la Inteligencia Artificial (IA) , los semiconductores y la microelectrónica, con el objetivo de fortalecer la innovación, la formación de talento y la competitividad.

La agenda fue desarrollada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y está integrada por dos instrumentos de política pública orientados a posicionar al país en sectores tecnológicos estratégicos.

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Inteligencia Artificial: dos estrategias para impulsar la innovación

Panamá lanzó este jueves su Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas para impulsar el desarrollo del país mediante la Inteligencia Artificial (IA), Semiconductores y Microelectrónica.



Esta fue desarrollada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y está… pic.twitter.com/vqd52WMqxC — Telemetro Reporta (@TReporta) July 30, 2026

El secretario nacional de SENACYT, Eduardo Ortega Barría, explicó que la agenda contempla:

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial , elaborada con el acompañamiento del Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) .

, elaborada con el acompañamiento del . La Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, desarrollada junto con Arizona State University.

Según Ortega Barría, ambas iniciativas buscan sentar las bases para el crecimiento del ecosistema tecnológico panameño y preparar al país para las demandas de la economía digital.

Formación de talento en todo el país

Durante el lanzamiento, el secretario de SENACYT destacó que uno de los principales objetivos será desarrollar capital humano en todas las regiones del país.

"Nos corresponde formar talento en cada provincia y en cada comarca, porque estas tecnologías serán tan panameñas como las personas que las dominen", expresó Eduardo Ortega Barría. "Nos corresponde formar talento en cada provincia y en cada comarca, porque estas tecnologías serán tan panameñas como las personas que las dominen", expresó Eduardo Ortega Barría.

La Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas busca fortalecer las capacidades del país en áreas de alto valor agregado y promover nuevas oportunidades de desarrollo económico, investigación e innovación.