Presidente Mulino: "Preparar a nuestra gente es la única manera de enfrentar los desafíos del futuro"

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en el lanzamiento oficial de la Agencia Nacional de Tecnología Avanzada, donde resaltó que la formación del talento humano será clave para enfrentar los retos tecnológicos del futuro.

Durante su intervención, el mandatario celebró el inicio de una nueva generación de becarios impulsados por la SENACYT, a quienes denominó los "becarios de la República del siglo XXI".

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"Hoy SENACYT ha comenzado a tener los becarios de la República del siglo XXI. Vital y los felicito, porque preparando a la gente es la única manera que tenemos para enfrentar los desafíos que día a día nos tocan la puerta", expresó Mulino.

El presidente recordó que durante la administración del expresidente Belisario Porras se desarrolló un programa que permitió enviar a destacados estudiantes panameños a las mejores universidades del mundo, una iniciativa que, según dijo, no se había repetido hasta ahora.

"Hoy @senacyt ha comenzado a tener los becarios de la República del siglo XXI. Vital y los felicito, porque preparando a la gente es la única manera que tenemos para enfrentar los desafíos que día a día nos tocan la puerta", @JoseRaulMulino, presidente de Panamá. pic.twitter.com/vOuQx8Ai8C — Telemetro Reporta (@TReporta) July 30, 2026

Presidente Mulino impulsa la formación de talento

"Se escogieron a los mejores estudiantes de distintas materias para estudiar en las mejores universidades del mundo y regresaron al país. Se les llamó los becarios de la República. Nunca más se ha hecho un ejercicio como ese", señaló.

Asimismo, hizo un llamado a las universidades, docentes y estudiantes para fortalecer la formación en áreas de innovación y nuevas tecnologías.

"Convoco a las universidades y a los docentes a formar a la generación que dominará estas tecnologías, desde la escuela primaria hasta el doctorado. A nuestros jóvenes, a prepararse y aprovechar cada beca, cada curso y cada programa que este esfuerzo nacional pone a su disposición", manifestó.

Finalmente, Mulino también exhortó a los servidores públicos a incorporar estas herramientas tecnológicas en la gestión estatal, con el objetivo de mejorar los servicios y garantizar un mayor bienestar para la población panameña.

"Convoco a las universidades y a los docentes a formar a la generación que dominará estas tecnologías. A la generación que dominará estas tecnologías desde la escuela primaria hasta el doctorado, a nuestros jóvenes a prepararse y aprovechar cada beca, cada curso y cada programa que este esfuerzo nacional pone a su disposición. Y convoco a los servidores públicos a usar estas herramientas para garantizar el futuro y para el bienestar", presidente de Panamá.