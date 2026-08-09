Guardaparques protegen 882 huevos de tortuga lora en Isla Cañas

Un total de 882 huevos de tortuga lora fueron protegidos por guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) durante un patrullaje nocturno realizado en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, en la provincia de Los Santos.
Protegen 882 huevos de tortuga lora en Isla Cañas
La medida forma parte de las acciones de vigilancia y conservación que se desarrollan en esta área protegida para contribuir a la protección de las tortugas marinas y sus sitios de anidación.
El traslado de los nidos a viveros artificiales permite mantener los huevos bajo vigilancia y reducir los riesgos que puedan afectar su desarrollo hasta el momento de la eclosión.
MiAmbiente mantiene patrullajes y labores de monitoreo en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas como parte de las acciones destinadas a proteger la biodiversidad y las especies marinas que utilizan las costas panameñas para reproducirse.