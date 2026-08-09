Guardaparques protegen 882 huevos de tortuga lora en Isla Cañas

Un total de 882 huevos de tortuga lora fueron protegidos por guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) durante un patrullaje nocturno realizado en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas , en la provincia de Los Santos.

Durante la jornada, los guardaparques registraron la anidación de ocho tortugas lora , cuyos nidos fueron reubicados en un vivero artificial para brindarles mayor protección durante el proceso de incubación.

Protegen 882 huevos de tortuga lora en Isla Cañas

Un total de 882 huevos de tortuga lora fueron protegidos por guardaparques en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, provincia de Los Santos, durante un patrullaje nocturno. Durante la jornada se registró la anidación de ocho tortugas lora, cuyos nidos fueron reubicados a un… pic.twitter.com/ImhLCt9uB9 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 9, 2026

La medida forma parte de las acciones de vigilancia y conservación que se desarrollan en esta área protegida para contribuir a la protección de las tortugas marinas y sus sitios de anidación.

El traslado de los nidos a viveros artificiales permite mantener los huevos bajo vigilancia y reducir los riesgos que puedan afectar su desarrollo hasta el momento de la eclosión.

MiAmbiente mantiene patrullajes y labores de monitoreo en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas como parte de las acciones destinadas a proteger la biodiversidad y las especies marinas que utilizan las costas panameñas para reproducirse.