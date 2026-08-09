Panamá Nacionales -  9 de agosto de 2026 - 08:56

Calendario escolar 2027: ¿cuándo comienzan y terminan las clases en Panamá?

Conozca el calendario escolar MEDUCA 2027: las clases comenzarán el 1 de marzo y terminarán el 10 de diciembre. Vea todas las fechas.

Calendario escolar 2027

Calendario escolar 2027

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) estableció las fechas oficiales del calendario escolar 2027, que contempla el inicio de clases para el 1 de marzo de 2027 y la culminación del año lectivo el 10 de diciembre.

El calendario fue establecido luego de las modificaciones aplicadas al Decreto Ejecutivo N.° 43, y contempla tres trimestres académicos, además de los períodos de receso entre cada uno.

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¿Cuándo comienzan las clases en Panamá en 2027?

De acuerdo con el calendario escolar oficial, los estudiantes de los centros educativos del país regresarán a las aulas el:

  • Lunes 1 de marzo de 2027.

Antes del inicio de las clases se desarrollará la semana de organización docente, programada del 22 al 26 de febrero de 2027.

Calendario escolar 2027: fechas de los tres trimestres

Estas son las fechas establecidas por el MEDUCA para el año lectivo 2027:

Primer trimestre

  • Del 1 de marzo al 28 de mayo de 2027.

Receso del primer trimestre

  • Del 31 de mayo al 4 de junio de 2027.

Segundo trimestre

  • Del 7 de junio al 27 de agosto de 2027.

Receso del segundo trimestre

  • Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2027.

Tercer trimestre

  • Del 6 de septiembre al 10 de diciembre de 2027.

¿Cuándo terminan las clases en Panamá en 2027?

Según el calendario escolar establecido por el MEDUCA, el tercer y último trimestre finalizará el:

  • Viernes 10 de diciembre de 2027.

De esta manera, el año lectivo 2027 comprenderá desde el 1 de marzo hasta el 10 de diciembre, con dos períodos de receso durante el año escolar.

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