Calendario escolar 2027: ¿cuándo comienzan y terminan las clases en Panamá?

El Ministerio de Educación (MEDUCA) estableció las fechas oficiales del calendario escolar 2027, que contempla el inicio de clases para el 1 de marzo de 2027 y la culminación del año lectivo el 10 de diciembre.
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¿Cuándo comienzan las clases en Panamá en 2027?
De acuerdo con el calendario escolar oficial, los estudiantes de los centros educativos del país regresarán a las aulas el:
- Lunes 1 de marzo de 2027.
Antes del inicio de las clases se desarrollará la semana de organización docente, programada del 22 al 26 de febrero de 2027.
Calendario escolar 2027: fechas de los tres trimestres
Estas son las fechas establecidas por el MEDUCA para el año lectivo 2027:
Primer trimestre
- Del 1 de marzo al 28 de mayo de 2027.
Receso del primer trimestre
- Del 31 de mayo al 4 de junio de 2027.
Segundo trimestre
- Del 7 de junio al 27 de agosto de 2027.
Receso del segundo trimestre
- Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2027.
Tercer trimestre
- Del 6 de septiembre al 10 de diciembre de 2027.
¿Cuándo terminan las clases en Panamá en 2027?
Según el calendario escolar establecido por el MEDUCA, el tercer y último trimestre finalizará el:
- Viernes 10 de diciembre de 2027.
De esta manera, el año lectivo 2027 comprenderá desde el 1 de marzo hasta el 10 de diciembre, con dos períodos de receso durante el año escolar.