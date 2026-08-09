Calendario escolar 2027: ¿cuándo comienzan y terminan las clases en Panamá?

El Ministerio de Educación (MEDUCA) estableció las fechas oficiales del calendario escolar 2027 , que contempla el inicio de clases para el 1 de marzo de 2027 y la culminación del año lectivo el 10 de diciembre.

El calendario fue establecido luego de las modificaciones aplicadas al Decreto Ejecutivo N.° 43, y contempla tres trimestres académicos, además de los períodos de receso entre cada uno.

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¿Cuándo comienzan las clases en Panamá en 2027?

De acuerdo con el calendario escolar oficial, los estudiantes de los centros educativos del país regresarán a las aulas el:

Lunes 1 de marzo de 2027.

Antes del inicio de las clases se desarrollará la semana de organización docente, programada del 22 al 26 de febrero de 2027.

Calendario escolar 2027: fechas de los tres trimestres

Estas son las fechas establecidas por el MEDUCA para el año lectivo 2027:

Primer trimestre

Del 1 de marzo al 28 de mayo de 2027.

Receso del primer trimestre

Del 31 de mayo al 4 de junio de 2027.

Segundo trimestre

Del 7 de junio al 27 de agosto de 2027.

Receso del segundo trimestre

Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2027.

Tercer trimestre

Del 6 de septiembre al 10 de diciembre de 2027.

El año escolar 2027, para los centros educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza de los subsistemas regular y no regular, transcurrirá desde el lunes 22 de febrero hasta el viernes 17 de diciembre de 2027.#SomosMeduca #ConPasoFirme pic.twitter.com/j9T3QGjmv7 — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) August 5, 2026

¿Cuándo terminan las clases en Panamá en 2027?

Según el calendario escolar establecido por el MEDUCA, el tercer y último trimestre finalizará el:

Viernes 10 de diciembre de 2027.

De esta manera, el año lectivo 2027 comprenderá desde el 1 de marzo hasta el 10 de diciembre, con dos períodos de receso durante el año escolar.