Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2026 - 16:48

Agroferias del IMA para el lunes 10 y martes 11 de agosto

El IMA anunció las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 10 y martes 11 de agosto, con productos a bajo costo.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 10 y martes 11 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del lunes 10 y martes 11 de agosto

Agroferias del lunes 10 de agosto

Panamá Oeste

  • Casa local de Buenos Aires, en el distrito de Chame.

Darién

  • Junta comunal de Yape, en el distrito de Pinogana.

Herrera

  • Estadio Jackie Cardoze, en Ocú, cabecera.

Agroferias del martes 11 de agosto

Colón

  • Parque central del corregimiento de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel.

Herrera

  • Terreno frente a la Escuela de Las Llanas, distrito de Los Pozos.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Junta comunal de Camarón Arriba, distrito de Mironó.

Veraguas

  • Casa comunal de El Potrero, distrito de Calobre.

Chiriquí

  • Comunidad de Tambor en El Cristo, distrito de Tolé.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Santa Clara, distrito de Arraiján.

Coclé

  • Casa local de Santa Cruz, en Las Minas, distrito de Penonomé.

Panamá Este

  • Comunidad de Brujas, en el distrito de Chimán.
  • Los Lotes de Pacora frente a la Escuela Carlos Constantino Arosemena.

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