Agroferias del IMA para el lunes 10 y martes 11 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 10 y martes 11 de agosto, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del lunes 10 y martes 11 de agosto
Agroferias del lunes 10 de agosto
Panamá Oeste
- Casa local de Buenos Aires, en el distrito de Chame.
Darién
- Junta comunal de Yape, en el distrito de Pinogana.
Herrera
- Estadio Jackie Cardoze, en Ocú, cabecera.
Agroferias del martes 11 de agosto
Colón
- Parque central del corregimiento de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel.
Herrera
- Terreno frente a la Escuela de Las Llanas, distrito de Los Pozos.
Comarca Ngäbe Buglé
- Junta comunal de Camarón Arriba, distrito de Mironó.
Veraguas
- Casa comunal de El Potrero, distrito de Calobre.
Chiriquí
- Comunidad de Tambor en El Cristo, distrito de Tolé.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Santa Clara, distrito de Arraiján.
Coclé
- Casa local de Santa Cruz, en Las Minas, distrito de Penonomé.
Panamá Este
- Comunidad de Brujas, en el distrito de Chimán.
- Los Lotes de Pacora frente a la Escuela Carlos Constantino Arosemena.