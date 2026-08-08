Parque Internacional La Amistad: estos son los senderos habilitados para visitantes

El Parque Internacional La Amistad (PILA), ubicado en la provincia de Chiriquí, mantiene dos senderos habilitados para los visitantes: Panamá Verde, el más concurrido, y El Retoño. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) destacó que se ha trabajado en la rehabilitación de estas rutas, las cuales sufrieron afectaciones por las condiciones climáticas de la zona.
El Parque Internacional La Amistad (PILA), ubicado en Chiriquí, cuenta con dos senderos habilitados para los visitantes: Panamá Verde, el más visitado y El Retoño.@MiAmbientePma destacó que se ha trabajado en la rehabilitación de estos senderos, los cuales fueron afectados por… pic.twitter.com/wg3N4KZCc3— Telemetro Reporta (@TReporta) August 8, 2026