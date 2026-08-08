Nacionales -  8 de agosto de 2026 - 09:59

Parque Internacional La Amistad: estos son los senderos habilitados para visitantes

Las lluvias constantes provocaron la caída de árboles y escorrentías que dañaron algunos tramos en el Parque Internacional La Amistad.

Parque Internacional La Amistad.

Parque Internacional La Amistad.

MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

El Parque Internacional La Amistad (PILA), ubicado en la provincia de Chiriquí, mantiene dos senderos habilitados para los visitantes: Panamá Verde, el más concurrido, y El Retoño. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) destacó que se ha trabajado en la rehabilitación de estas rutas, las cuales sufrieron afectaciones por las condiciones climáticas de la zona.

Las lluvias constantes provocaron la caída de árboles y escorrentías que dañaron algunos tramos. Por su parte, el sendero La Cascada se encuentra fuera de servicio de forma temporal, ya que sus labores de mantenimiento deben realizarse durante la época seca.

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