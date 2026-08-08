Parque Internacional La Amistad: estos son los senderos habilitados para visitantes

El Parque Internacional La Amistad (PILA), ubicado en la provincia de Chiriquí, mantiene dos senderos habilitados para los visitantes: Panamá Verde, el más concurrido, y El Retoño. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) destacó que se ha trabajado en la rehabilitación de estas rutas, las cuales sufrieron afectaciones por las condiciones climáticas de la zona.