La Calle de los Sombreros ya es oficial: conoce la vía que sorprende en el Casco Antiguo

La Calle de los Sombreros ya es oficial

La conocida vía del corregimiento de San Felipe, en el Casco Antiguo de Panamá, ya tiene nombre oficial. Mediante el Acuerdo N.° 204 , el Consejo Municipal de Panamá designó a la Calle Primera como “Calle de los Sombreros” .

La vía se ha convertido en uno de los atractivos turísticos del Casco Antiguo debido a la decoración que cubre parte de su recorrido con más de mil sombreros de diferentes estilos y colores .

¿Dónde está la Calle de los Sombreros?

La denominada Calle de los Sombreros se encuentra en el corregimiento de San Felipe, dentro del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

La calle, anteriormente identificada oficialmente como Calle Primera, es reconocida por una particular decoración aérea compuesta por cientos de sombreros de distintos diseños y colores, que le han dado una identidad propia y la han convertido en un punto de interés para visitantes.

Mediante Acuerdo N°204 el Consejo Municipal de Panamá designó oficialmente como "Calle de los Sombreros" a la Calle Primera del corregimiento de San Felipe.



Esta calle, decorada con más de mil sombreros de diferentes estilos y colores, se ha convertido en uno de los principales… pic.twitter.com/g5Q4u7XcOh — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2026

Con la decisión del Consejo Municipal, el nombre de “Calle de los Sombreros” pasa a formar parte oficialmente de la identificación de esta vía.

Un nuevo atractivo turístico del Casco Antiguo

El Casco Antiguo es uno de los principales puntos turísticos de la ciudad de Panamá y concentra calles, plazas, iglesias y edificaciones históricas que forman parte de su patrimonio.

La Calle de los Sombreros se suma a los espacios que destacan por sus características particulares y por convertirse en lugares frecuentados por residentes y turistas para recorrer la zona y tomar fotografías.

La instalación de los más de mil sombreros de diferentes estilos y colores le ha otorgado a esta calle una imagen distintiva dentro del conjunto histórico de San Felipe.