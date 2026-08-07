Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2026 - 15:12

IMHPA emite aviso por ingreso de polvo del Sahara a Panamá este fin de semana

El IMHPA emitió un aviso por el ingreso de polvo del Sahara a Panamá este fin de semana. Conozca las zonas con mayor concentración.

IMHPA emite aviso por ingreso de polvo del Sahara 

IMHPA emite aviso por ingreso de polvo del Sahara 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia ante la incursión sobre el territorio nacional de partículas de polvo del Sahara, fenómeno que podría generar un ambiente brumoso y aumentar la sensación térmica durante este fin de semana.

De acuerdo con el aviso meteorológico, se prevé el ingreso de una masa de aire con polvo del Sahara en concentraciones bajas hacia la región Occidental, mientras que en el resto del país las concentraciones serían moderadas.

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La presencia de estas partículas puede reducir la calidad del aire y generar condiciones de mayor turbidez atmosférica, por lo que el IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

¿Quiénes deben tener mayor precaución según el IMHPA?

El llamado de las autoridades está dirigido principalmente a las personas alérgicas y aquellas con sensibilidad respiratoria, quienes podrían experimentar mayor afectación ante la presencia de partículas suspendidas en el aire.

Se recomienda a este grupo tomar las medidas preventivas habituales y mantenerse informado sobre la evolución del aviso emitido por las autoridades meteorológicas.

¿En qué zonas habrá mayor concentración de polvo del Sahara?

Según el pronóstico, las concentraciones serán diferentes dependiendo de la región:

  • Región Occidental: se esperan concentraciones bajas.
  • Resto del país: se prevén concentraciones moderadas.

El fenómeno se registrará durante el fin de semana y podría estar acompañado de un ambiente brumoso y una mayor sensación térmica.

El IMHPA mantiene la vigilancia de las condiciones atmosféricas y recomienda a la población estar pendiente de las actualizaciones oficiales.

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