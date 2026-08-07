IMHPA emite aviso por ingreso de polvo del Sahara a Panamá este fin de semana

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia ante la incursión sobre el territorio nacional de partículas de polvo del Sahara, fenómeno que podría generar un ambiente brumoso y aumentar la sensación térmica durante este fin de semana.
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La presencia de estas partículas puede reducir la calidad del aire y generar condiciones de mayor turbidez atmosférica, por lo que el IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.
¿Quiénes deben tener mayor precaución según el IMHPA?
El llamado de las autoridades está dirigido principalmente a las personas alérgicas y aquellas con sensibilidad respiratoria, quienes podrían experimentar mayor afectación ante la presencia de partículas suspendidas en el aire.
Se recomienda a este grupo tomar las medidas preventivas habituales y mantenerse informado sobre la evolución del aviso emitido por las autoridades meteorológicas.
¿En qué zonas habrá mayor concentración de polvo del Sahara?
Según el pronóstico, las concentraciones serán diferentes dependiendo de la región:
- Región Occidental: se esperan concentraciones bajas.
- Resto del país: se prevén concentraciones moderadas.
El fenómeno se registrará durante el fin de semana y podría estar acompañado de un ambiente brumoso y una mayor sensación térmica.
El IMHPA mantiene la vigilancia de las condiciones atmosféricas y recomienda a la población estar pendiente de las actualizaciones oficiales.