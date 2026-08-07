Contraloría ordena auditorías forenses a contratos de Pandeportes

La Contraloría General de la República ordenó la realización de auditorías forenses a contratos ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva.
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Contraloría pone bajo la lupa contratos de Pandeportes
Las primeras auditorías estarán enfocadas en el contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, en la provincia de Coclé, ejecutado por el Consorcio Nueve Canchas Coclé, integrado por las empresas Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A.
Como parte del proceso, los equipos especializados revisarán la ejecución del contrato, las modificaciones aprobadas, adendas, ampliaciones de plazo, pagos realizados, liquidaciones y demás actuaciones administrativas relacionadas con el proyecto.
Además, se analizarán expedientes administrativos, documentación financiera, registros contables, informes técnicos, órdenes de cambio, estados de pago y cualquier otra evidencia que permita reconstruir técnicamente la ejecución de los contratos.
La Contraloría adelantó que, de encontrarse posibles lesiones patrimoniales al Estado o hechos con relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades correspondientes.