Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2026 - 15:46

Contraloría ordena auditorías forenses a contratos de Pandeportes

La Contraloría General de la República anunció auditorías forenses a contratos ejecutados por Pandeportes, tras denuncias sobre la ejecución de proyectos.

Contraloría anunció auditorías forenses a contratos ejecutados por Pandeportes. 

Contraloría anunció auditorías forenses a contratos ejecutados por Pandeportes. 

@TReporta
María Hernández
Por María Hernández

La Contraloría General de la República ordenó la realización de auditorías forenses a contratos ejecutados por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), luego de recibir denuncias ciudadanas relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva.

La entidad explicó que las investigaciones buscan determinar si las actuaciones administrativas, contractuales y financieras se realizaron conforme a la ley y si los recursos públicos fueron administrados de manera correcta y transparente.

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Contraloría pone bajo la lupa contratos de Pandeportes

Las primeras auditorías estarán enfocadas en el contrato para el estudio, diseño y construcción de nueve instalaciones deportivas en los distritos de Olá, Natá y La Pintada, en la provincia de Coclé, ejecutado por el Consorcio Nueve Canchas Coclé, integrado por las empresas Grupo Innova, S.A. y Jardines Urbanos, S.A.

Como parte del proceso, los equipos especializados revisarán la ejecución del contrato, las modificaciones aprobadas, adendas, ampliaciones de plazo, pagos realizados, liquidaciones y demás actuaciones administrativas relacionadas con el proyecto.

Además, se analizarán expedientes administrativos, documentación financiera, registros contables, informes técnicos, órdenes de cambio, estados de pago y cualquier otra evidencia que permita reconstruir técnicamente la ejecución de los contratos.

La Contraloría adelantó que, de encontrarse posibles lesiones patrimoniales al Estado o hechos con relevancia penal, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades correspondientes.

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