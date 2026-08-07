CSS suspenderá temporalmente Urgencias de la Policlínica de San Francisco este sábado

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el servicio de Urgencias de la Policlínica Carlos N. Brin de San Francisco permanecerá temporalmente suspendido este sábado 8 de agosto, debido a una jornada de limpieza profunda y desinfección.

Los trabajos se realizarán en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. , como parte del cronograma de mantenimiento aprobado por el Ministerio de Salud (Minsa).

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CSS: ¿Cuándo volverá a atender Urgencias?

La CSS indicó que la atención de Urgencias se restablecerá una vez concluya la jornada de limpieza. Posteriormente, el servicio continuará funcionando en su horario habitual hasta las 7:00 p.m.

La @CSSPanama informó que la Policlínica Carlos N. Brin de San Francisco llevará a cabo una jornada de limpieza profunda y desinfección en el servicio de Urgencias, este sábado 8 de agosto, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m..



Estas labores forman parte del cronograma aprobado… pic.twitter.com/KG7tEvDGLd — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2026

La institución recomendó a los usuarios tomar en cuenta esta suspensión temporal al momento de acudir a la policlínica durante la jornada de limpieza.

Habrá dos jornadas de limpieza al mes

Estas labores forman parte de un cronograma que contempla la realización de dos jornadas mensuales de limpieza profunda y desinfección hasta diciembre de 2026.

El objetivo de estas jornadas es mantener las condiciones de higiene de las áreas de atención y cumplir con las medidas establecidas dentro del programa de limpieza aprobado por las autoridades sanitarias.

La CSS recordó que la suspensión anunciada corresponde temporalmente al servicio de Urgencias mientras se desarrollan los trabajos.