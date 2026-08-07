Colón Nacionales -  7 de agosto de 2026 - 17:39

Aduanas realiza operativo en la Zona Libre de Colón contra el comercio ilícito de cigarrillos

Aduanas y la Policía realizaron la Operación Odisea en la Zona Libre de Colón para verificar un cargamento con millones de cigarrillos.

Aduanas inspecciona millones de cigarrillos en la ZLC

Aduanas inspecciona millones de cigarrillos en la ZLC

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La diligencia fue autorizada por la Administración de Aduanas de la Zona Norte y ejecutada por personal de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA).

El operativo tuvo lugar en una bodega ubicada dentro de la Zona Libre de Colón, donde se realizó la inspección de la mercancía para verificar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y sanitarias aplicables.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas, estas acciones buscan impedir que productos que incumplan las normas establecidas puedan ingresar o ser comercializados de manera irregular en el país.

¿Qué normas sustentan estos controles?

Las acciones de fiscalización se sustentan en el Decreto Ley N.° 1 del 13 de febrero de 2008, mediante el cual se creó la Autoridad Nacional de Aduanas.

También se fundamentan en la Ley 27 del 1 de julio de 2016, por medio de la cual Panamá adoptó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco.

Este marco legal establece mecanismos de control y vigilancia para fortalecer la prevención del comercio ilícito de productos derivados del tabaco y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Panamá.

Aduanas anuncia continuidad de los operativos

La Autoridad Nacional de Aduanas indicó que continuará realizando operativos de fiscalización para prevenir el ingreso y comercialización de productos que infrinjan las normas aduaneras y sanitarias.

Estas acciones también buscan contribuir a la protección de la salud pública y reforzar los controles sobre las mercancías que transitan por el territorio nacional.

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