Requisa en La Joya deja 3 armas de fuego, 253 celulares y presuntas sustancias ilícitas

Una requisa realizada en el Centro Penitenciario La Joya permitió a la Policía Nacional ubicar tres armas de fuego, 253 teléfonos celulares y varios paquetes y bolsitas con presuntas sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, durante el operativo también fueron encontrados seis bultos con presuntas sustancias ilícitas , además de 38 bolsitas con hierba seca y 11 bolsitas con polvo blanco.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué encontraron durante la requisa en La Joya?

El operativo permitió ubicar:

3 armas de fuego.

253 teléfonos celulares.

6 bultos con presuntas sustancias ilícitas.

38 bolsitas con hierba seca.

11 bolsitas con polvo blanco.

Durante una requisa en el Centro Penitenciario La Joya, la @policiadepanama ubicó tres armas de fuego, 253 teléfonos celulares, 6 bultos con presuntas sustancias ilícitas, 38 bolsitas con hierba seca y 11 bolsitas con polvo blanco. pic.twitter.com/uUz1gYCuSJ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2026

Los artículos y sustancias fueron ubicados durante la inspección realizada en el centro penitenciario.

La Policía Nacional mantiene los operativos de requisa en los centros penitenciarios como parte de las acciones dirigidas a detectar objetos y sustancias cuya introducción o tenencia dentro de las instalaciones está prohibida.

Las autoridades deberán determinar mediante los procedimientos correspondientes la naturaleza de las sustancias encontradas y las responsabilidades que puedan derivarse del hallazgo.