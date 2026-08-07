Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2026 - 17:00

Requisa en La Joya deja 3 armas de fuego, 253 celulares y presuntas sustancias ilícitas

La Policía Nacional realizó un operativo en el Centro Penitenciario La Joya y decomisó armas, teléfonos celulares y varios paquetes.

Requisa en La Joya deja 3 armas de fuego

Requisa en La Joya deja 3 armas de fuego

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una requisa realizada en el Centro Penitenciario La Joya permitió a la Policía Nacional ubicar tres armas de fuego, 253 teléfonos celulares y varios paquetes y bolsitas con presuntas sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, durante el operativo también fueron encontrados seis bultos con presuntas sustancias ilícitas, además de 38 bolsitas con hierba seca y 11 bolsitas con polvo blanco.

¿Qué encontraron durante la requisa en La Joya?

El operativo permitió ubicar:

  • 3 armas de fuego.
  • 253 teléfonos celulares.
  • 6 bultos con presuntas sustancias ilícitas.
  • 38 bolsitas con hierba seca.
  • 11 bolsitas con polvo blanco.

Los artículos y sustancias fueron ubicados durante la inspección realizada en el centro penitenciario.

La Policía Nacional mantiene los operativos de requisa en los centros penitenciarios como parte de las acciones dirigidas a detectar objetos y sustancias cuya introducción o tenencia dentro de las instalaciones está prohibida.

Las autoridades deberán determinar mediante los procedimientos correspondientes la naturaleza de las sustancias encontradas y las responsabilidades que puedan derivarse del hallazgo.

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