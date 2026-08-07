Requisa en La Joya deja 3 armas de fuego, 253 celulares y presuntas sustancias ilícitas

Una requisa realizada en el Centro Penitenciario La Joya permitió a la Policía Nacional ubicar tres armas de fuego, 253 teléfonos celulares y varios paquetes y bolsitas con presuntas sustancias ilícitas.
¿Qué encontraron durante la requisa en La Joya?
El operativo permitió ubicar:
- 3 armas de fuego.
- 253 teléfonos celulares.
- 6 bultos con presuntas sustancias ilícitas.
- 38 bolsitas con hierba seca.
- 11 bolsitas con polvo blanco.
Los artículos y sustancias fueron ubicados durante la inspección realizada en el centro penitenciario.
La Policía Nacional mantiene los operativos de requisa en los centros penitenciarios como parte de las acciones dirigidas a detectar objetos y sustancias cuya introducción o tenencia dentro de las instalaciones está prohibida.
Las autoridades deberán determinar mediante los procedimientos correspondientes la naturaleza de las sustancias encontradas y las responsabilidades que puedan derivarse del hallazgo.