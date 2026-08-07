¿Quieres estudiar en Estados Unidos? Más de 1,800 personas acuden a feria universitaria en Panamá

Más de 1,800 personas se registraron para participar en la Feria Universitaria “Freedom 205”, organizada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá y Quality Leadership University (QLU), que se desarrolla este viernes en el Hotel Miramar de la ciudad de Panamá.

El evento reúne a 10 universidades de Estados Unidos , cuyos representantes presentan sus programas académicos y orientan a los participantes interesados en continuar sus estudios superiores en ese país.

¿Qué pueden conocer los estudiantes en la Feria Universitaria?

Durante la feria, los asistentes pueden recibir información sobre diferentes alternativas para estudiar en Estados Unidos, incluyendo:

Programas académicos de universidades estadounidenses.

Oportunidades de becas.

Opciones de financiamiento para estudios.

Requisitos y procesos relacionados con visas para estudiantes.

Alternativas para continuar la formación universitaria en Estados Unidos.

Más de 1,800 personas se registraron para participar en la Feria Universitaria "Freedom 205" organizada por @USEmbPAN y Quality Leadership University (QLU), que se desarrolla este viernes en el Hotel Miramar de ciudad de Panamá, y donde 10 universidades de Estados Unidos… pic.twitter.com/v37UVUCwy1 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2026

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, explicó que la actividad busca brindar orientación a los estudiantes no solo sobre las oportunidades académicas, sino también sobre los mecanismos que deben conocer quienes aspiran a estudiar en ese país.

Habrá otra feria universitaria en diciembre

Cabrera también anunció que se realizará una nueva feria universitaria en diciembre, como parte de las iniciativas para acercar a estudiantes panameños a las oportunidades de educación superior en Estados Unidos.

La actividad de este viernes permite a los interesados conocer directamente la oferta académica de universidades estadounidenses y resolver dudas relacionadas con becas, financiamiento y el proceso de visa estudiantil.