Agroferias del IMA este sábado 8 de agosto: conozca los lugares y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este sábado 8 agosto, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA - sábado 8 de agosto
Panamá Oeste
- Estadio Mariano Rivera, corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera.
Comarca Ngäbe Buglé
- Predios de la Agrodistribuidora del IMA, distrito de Kankintú.