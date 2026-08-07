Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2026 - 13:38

Agroferias del IMA este sábado 8 de agosto: conozca los lugares y horarios

El IMA publicó las Agroferias disponibles para este sábado 8 de agosto. Conozca los lugares, horarios y dónde se venderá el arroz.

Agroferias del IMA este sábado.

Agroferias del IMA este sábado.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este sábado 8 agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA - sábado 8 de agosto

Panamá Oeste

  • Estadio Mariano Rivera, corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Predios de la Agrodistribuidora del IMA, distrito de Kankintú.

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