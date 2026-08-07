Agroferias del IMA este sábado 8 de agosto: conozca los lugares y horarios

Agroferias del IMA este sábado. @IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este sábado 8 agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA - sábado 8 de agosto Panamá Oeste Estadio Mariano Rivera, corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera. Comarca Ngäbe Buglé Predios de la Agrodistribuidora del IMA, distrito de Kankintú. Consultas las Agroferias del IMA para este sábado 8 de agosto



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/NgJIbcPbEm — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 6, 2026