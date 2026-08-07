MOP anuncia cierre temporal de vía en Veraguas este 9 de agosto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que este domingo 9 de agosto de 2026, se realizará un cierre temporal total de un tramo de la vía Cañacillas–Punta Delgadita, en el corregimiento de Nuevo Santiago, provincia de Veraguas.

La medida responde a los trabajos de imprimación asfáltica que forman parte de la ejecución del programa Tapahueco 3, con el objetivo de mejorar las condiciones de la red vial en esta zona.

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Los trabajos se desarrollarán en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., específicamente desde el kilómetro 0+000 hasta el kilómetro 1+500 de la vía intervenida.

MOP da medidas de seguridad

Como rutas alternas, el MOP recomendó a los conductores utilizar las calles internas de la ciudad de Santiago y la vía Panamericana, con el fin de evitar retrasos durante la jornada.

La entidad indicó que el área contará con señalización preventiva y personal autorizado para orientar el tránsito, por lo que solicitó a los usuarios respetar las indicaciones y tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos.

El MOP agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía, al tiempo que ofreció disculpas por los inconvenientes temporales que puedan ocasionar estas labores.