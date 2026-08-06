Pedregal tendrá afectación de agua potable este sábado: conozca los horarios y detalles

El suministro de agua potable en el corregimiento de Pedregal se verá afectado temporalmente este sábado 8 de agosto de 2026, debido a trabajos de interconexión de una de las dos líneas principales de 24 pulgadas del acueducto del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Los trabajos forman parte del proyecto de estudio, diseño, construcción, rehabilitación y financiamiento de calles del distrito de Panamá, correspondiente al Renglón N.° 3, que incluye los corregimientos de Juan Díaz, Parque Lefevre, Tocumen, Mañanitas y Pedregal.

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¿A qué hora será la afectación del agua en Pedregal?

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), los trabajos se realizarán el:

Día: sábado 8 de agosto de 2026.

sábado 8 de agosto de 2026. Horario: de 6:00 a.m. a 4:00 p.m.

de Zona: corregimiento de Pedregal.

Durante este período, los usuarios, residentes y comerciantes del sector podrían experimentar afectaciones temporales en el suministro de agua potable.

COMUNICADO pic.twitter.com/URCN7R9nog — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) August 6, 2026

¿Dónde se realizarán los trabajos?

La intervención se desarrollará en el puente sobre el río Tapia, ubicado en la avenida José María Torrijos, vía que conecta los corregimientos de Pedregal y Las Mañanitas.

Los trabajos consistirán en la interconexión de una de las dos líneas principales de 24 pulgadas del acueducto del IDAAN.

¿Habrá cierre de la vía?

El MOP informó que el tránsito vehicular permanecerá habilitado durante la ejecución de los trabajos.

Sin embargo, los conductores deberán respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal que estará ubicado en el área para garantizar la seguridad de quienes circulen por el sector.

El Ministerio de Obras Públicas solicitó la colaboración de residentes, comerciantes y conductores, y ofreció disculpas por los inconvenientes temporales que puedan ocasionar estas labores.