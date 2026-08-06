IFARHU anuncia cierre de agencia en Tortí este jueves 6 de agosto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que su Agencia Regional de Tortí, en el distrito de Chepo, permanecerá cerrada temporalmente este jueves 6 de agosto de 2026.

La suspensión de la atención al público responde al Decreto Alcaldicio No. 09-2026, emitido el 30 de julio por la Alcaldía del Distrito de Chepo.

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¿Por qué cerrará el IFARHU en Tortí?

De acuerdo con el IFARHU, el decreto establece el cierre de las instituciones públicas ubicadas en el corregimiento de Tortí durante el jueves 6 de agosto.

Aviso importante



La Agencia Regional del IFARHU en Tortí permanecerá cerrada este jueves 6 de agosto, conforme al Decreto Alcaldicio No. 09-2026.



La atención se reanudará en su horario habitual el viernes 7 de agosto. pic.twitter.com/YFzflwHSOL — IFARHU (@IFARHU) August 5, 2026

La medida se adopta con motivo de la conmemoración del 28.º aniversario de fundación del corregimiento de Tortí.

Por esta razón, la Agencia Regional del IFARHU no brindará atención al público durante esa jornada.

¿Cuándo volverá a atender el IFARHU en Tortí?

La institución informó que las labores y la atención al público se reanudarán en el horario habitual el viernes 7 de agosto de 2026.

El IFARHU recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y programar sus trámites considerando el cierre temporal de la agencia.

La institución agradeció la comprensión de los usuarios ante esta medida.