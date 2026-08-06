Panamá Nacionales -  6 de agosto de 2026 - 08:53

Gasolina y diésel suben desde este viernes: conozca los nuevos precios en Panamá

La gasolina y el diésel aumentan desde el viernes 7 de agosto en Panamá. Conozca los nuevos precios y hasta cuándo estarán vigentes.

Gasolina y diésel suben desde este viernes

Gasolina y diésel suben desde este viernes

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Secretaría Nacional de Energía anunció un nuevo aumento en los precios máximos de venta al consumidor de los combustibles, que estará vigente desde el viernes 7 hasta el viernes 21 de agosto de 2026. El ajuste contempla incrementos en la gasolina de 95 y 91 octanos, así como en el diésel bajo en azufre, que registra el mayor aumento durante este período.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos aumentará B/.0.016 por litro, mientras que la de 91 octanos subirá B/.0.013 por litro. Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá un incremento de B/.0.068 por litro.

Tema de interés: Precio del combustible sube desde este viernes 7 de agosto

La Secretaría Nacional de Energía atribuyó el nuevo ajuste a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que continúan teniendo repercusiones sobre el precio internacional del petróleo.

¿Cuánto costará la gasolina y el diésel?

A partir de las 6:00 a.m. del viernes 7 de agosto, los precios máximos de venta al consumidor en Panamá y Colón quedarán de la siguiente manera:

Aunque los incrementos oficiales se expresan con tres decimales, los precios máximos de venta al consumidor quedan establecidos en B/.1.27 para la gasolina de 95 octanos, B/.1.19 para la de 91 octanos y B/.1.34 para el diésel.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los nuevos precios?

Los nuevos precios comenzarán a regir el viernes 7 de agosto de 2026 y permanecerán vigentes hasta el viernes 21 de agosto de 2026.

Durante este período, los conductores deberán tomar en cuenta los nuevos precios al momento de abastecer sus vehículos.

El precio del diésel registra el mayor incremento del nuevo período, con una variación de B/.0.068 por litro, seguido por la gasolina de 95 octanos, con B/.0.016, y la gasolina de 91 octanos, con B/.0.013.

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