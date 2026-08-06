Décimo tercer mes: Alcaldía de Panamá recuerda fechas para pagar impuestos sin recargos

Con motivo del pago del décimo tercer mes, la Alcaldía de Panamá exhortó a los contribuyentes a aprovechar este ingreso adicional para ponerse al día con sus impuestos municipales y evitar recargos.

A través de la iniciativa denominada “Comprarle a la ciudad” , la Alcaldía invita a los contribuyentes a cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias durante el mes de agosto.

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Alcaldía de Panamá: ¿Qué impuestos se pueden pagar?

Entre el 1 y el 20 de agosto, los contribuyentes tendrán la oportunidad de mantener al día el pago de sus obligaciones relacionadas con:

Actividades comerciales.

Impuestos vehiculares.

Publicidad exterior.

La Alcaldía también informó que quienes necesiten regularizar su situación pueden solicitar arreglos de pago, con la asesoría del Departamento de Apremio.

¿Cómo pagar los impuestos municipales?

La Tesorería Municipal mantiene habilitado el servicio de atención y pago en línea las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los contribuyentes pueden realizar sus pagos a través de 14 bancos afiliados, utilizando los sistemas Clave, Visa y Mastercard.

Para consultar información actualizada sobre los impuestos municipales, los usuarios pueden ingresar a alcaldia.digital y registrarse.

También pueden comunicarse con el Centro de Llamadas de la Alcaldía de Panamá a los números 202-9464 y 524-8900.

¿En qué se utilizan los impuestos municipales?

La Alcaldía de Panamá destacó que los recursos recaudados permiten financiar distintas obras y servicios en el distrito capital.

Entre las áreas que se benefician de estos ingresos se encuentran parques, puentes, reforestación, limpieza, ornato, comedores y centros educativos, además de programas dirigidos a la atención de población vulnerable.

La administración municipal exhortó a los contribuyentes a aprovechar el período de pago del décimo tercer mes para cumplir con sus obligaciones y evitar recargos.